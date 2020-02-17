16 milyon IP anlık taranıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), siber saldırı ve zafiyetlere karşı tamamen yerli ve milli imkanlarla 16 milyon IP’yi anlık olarak tarayıp ülke güvenliğine katkı sağlıyor. USOM’da zararlı yazılımlar analiz edilerek Türkiye’deki aktivitelerinin önüne geçiliyor. Son yıllarda hızla artan “oltalama saldırıları”nda kullanılan sahte siteler de burada belirlenerek engelleniyor.

7/24 GÖREV YAPIYORLAR

Türkiye’nin internet altyapısına yönelik siber tehditlerin savuşturulduğu USOM’da 150 kişilik uzman ekip, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, ülke genelindeki internet altyapısına yönelik siber saldırılar bertaraf ediliyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan USOM’da, ülke genelindeki 16 milyon IP siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık taranıyor.

MİLLİ MONİTÖR MERKEZİ GELİŞTİRİLDİ

Türkiye’nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi için kurulan Milli Monitör Merkezi’nde ise kritik sistemlerin haberleşme kanallarının bozucu etkilerden uzak tutulması için çalışmalar yapılıyor. Spektrumun denetlenmesi ve hava sahasında güçlü ve sağlıklı haberleşme altyapısının idamesi için üstün yeteneklerle donatılan merkez, tamamen yerli ve milli imkanlarla BTK ve Aselsan iş birliğiyle geliştirildi. Merkezde, askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınlar ihbara gerek kalmadan tespit edilebiliyor. Uçaklar, insansız hava araçları, GPS konumlayıcılar, dronelar, navigasyon sistemleri ve uydular gibi frekans spektrumunu yoğun şekilde kullanan her türlü sistemin kesintisiz çalışması için merkezde yapılan çalışmalar önem taşıyor.

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Binlerce uzman yetiştirilecek

2017’de BTK bünyesinde kurulan BTK Akademi de alanında öncü, tanınmış, güvenilir, saygın ve milli bir eğitim merkezi olarak, teknoloji alanında pek çok eğitim veriyor. Siber güvenlikten robotik kodlamaya, mobil uygulama geliştirmekten drone algoritmalarına kadar birçok konuda sertifika programları, sınıf eğitimleri ve online eğitimler verildi. Bu yıl içinde de nesnelerin interneti, sanallaştırma ve bulut, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Yine bu yıl için siber güvenliğin farklı alanlarında binlerce uzman yetiştirilmesi amaçlanıyor. BTK Akademi, gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için başta siber güvenlik ve 5G teknolojileri olmak üzere bilişim sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak hizmet etmeyi sürdürecek. BTK bünyesinde kurulan USOM, BTK Veri Merkezi, Milli Monitör Merkezi ve BTK Akademinin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat’ta gerçekleştirilmişti.