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17-25 Aralık kumpasında o da vardı

17-25 Aralık kumpasında o da vardı

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Firari FETÖ'cülerden biri daha yakayı ele verdi.

FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari eski emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, Ankara’da yakalandı. 17-25 Aralık darbe girişiminde aktif rol alan Kaya, Çankaya’da örgüte ait bir hücre evinde gözaltına alındı. Darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Kaya, o dönem Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak, darbe girişiminin Ankara ayağında yer almıştı. Örgütsel yazışmalarda adı geçen Kaya, güncel veri analiz raporlarına göre örgüte bağlılık seviyesi en üst düzeyde olan “A5” kategorisinde bulunuyordu. Gözaltına alınan Kaya, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#FETÖ
#Terör
#Osman Şamil Kaya

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