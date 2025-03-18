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Yargı mensuplarını hedef almıştı: Mahkemeden Ece Üner hakkında karar

Yargı mensuplarını hedef almıştı: Mahkemeden Ece Üner hakkında karar

17:2118/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ece Üner, yargı mensuplarını hedef alan paylaşımları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı aldı.
Ece Üner, yargı mensuplarını hedef alan paylaşımları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı aldı.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla ifade verdi. Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

"Nedenini bilmiyorum"

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Çalıştığı kurumda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Üner, ifade verdi.

Mahkemeden Ece Üner hakkında karar

Üner, ifade işlemleri sona erdikten sonra savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek Üner için yurt dışı çıkış yasağı koydu, adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Yargı mensuplarına 'FETÖ' yaftası

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma ve verilen yurt dışı çıkış yasağını hedef alan Üner, X hesabından "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!" paylaşımını yapmıştı.



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