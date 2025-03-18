Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı

Ece Üner'e soruşturma
Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle "yargı organlarını aşağılama" ve "adil yargılamayı etkileme" suçlarından soruşturma açıldı.
Sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle
'yargı organlarını alenen aşağılama'
ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.
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