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Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı

Ece Üner hakkında soruşturma başlatıldı

15:3018/03/2025, Salı
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Ece Üner'e soruşturma
Ece Üner'e soruşturma

Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle "yargı organlarını aşağılama" ve "adil yargılamayı etkileme" suçlarından soruşturma açıldı.

Sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle
'yargı organlarını alenen aşağılama'
ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.




#Ece Üner
#soruşturma
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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