'Özel Sınıf'tan MİT TIR'ları kumpasına

Ankara’da yakalanan FETÖ’cü eski Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan’ın örgüt tarafından kumpasçıların yerleştirildiği birimden mezun olduğu ortaya çıktı. Özellikle üniformalı kadrolaşmaya önem veren FETÖ, askeriyedeki yapı nedeniyle Emniyet'e sızmak için çalışma yürüttü. Örgüt bu düşünceyle polis akademisi ve polis kolejine istediği kadar sızamadı. Emniyet’te hızlıca örgütlenmek için siyasileri ikna ederek 'Özel Sınıf'ı kurdurdu. Turgut Özal’ın Başbakan olduğu 1985’te Polis Akademisi, Polis Koleji dışında Emniyet Teşkilatı'na

özel sınıf adıyla bir uygulama başladı.

KUMPASLARDA ONLAR VARDI

Emniyet içinde hızla örgütlenmeyi hedefleyen FETÖ, özel sınıf uygulamasıyla kendisinden olmayan isimlerin teşkilata girmesine, barınmasına da izin vermedi. Özel sınıflardan mezun olan FETÖ’cüler, istihbarat, kaçakçılık gibi kritik birimlerde faaliyet yürüttü. Her biri önemli kumpas soruşturmasında yer aldı. Hrant Dink Cinayeti, VIP Dinlemeler ve Ergenekon Soruşturma ile gündeme gelen FETÖ’cü isimler Ali Fuat Yılmazer, Mutlu Ekizoğlu, Mustafa Aktaş ve Coşgun Çakar sınıftan mezun oldu.

İLK MEZUNLARIN ARASINDA

Özel Sınıf uygulamasının ilk mezunlarından birisi Ahmet Zeki Gürkan oldu. Gürkan, sıkı bir FETÖ militanı olarak yetişti. Emniyet'in istihbaratına sızdı. Önce Ankara’ya ardından, Diyarbakır’da görev yaptı. İstihbarat kadrosunda Diyarbakır’da görev yaptığı sırada, birlikte çalıştığı Recep Güven’le birlikte hukuksuz birçok işe imza attığı belirtildi. Diyarbakır’da çalıştığı dönemde Hizbullah örgütüyle tanışan, Gürkan İstanbul istihbarat müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Diyarbakır’da tanıdığı örgütle İstanbul’da da karşısına çıktı. 1990’lı yıllarda Türkiye’de şiddet eylemleri gerçekleştiren Hizbullah’ı kuran Hüseyin Velioğlu, 17 Ocak 2000'de terörle mücadele ekiplerinin yaptığı baskın sonucu öldürüldü. Gürkan’ın bu operasyonda kilit bir rol oynadığı belirtildi.

SİYASİLERİ DİNLEDİLER

FETÖ’nün hükümete yönelik kumpas faaliyetlerini devam ettirdiği dönemde Gürkan aktif çalışma yürüttü. Dönemin siyasi isimlerini ‘Tevhid-Selam Kudüs Ordusu Terör Örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla yasa dışı olarak dinleyen ekipte yer alıyordu.







