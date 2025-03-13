Bakanlar Fidan, Güler ile MİT Başkanı Kalın, Şam'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın da yer aldı.
Türkiye'den Suriye'ye üst düzey ziyaret gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
,
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
ve
MİT Başkanı İbrahim Kalın
, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Bakanlar Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'a gitti
Gündem / Politika
13 Mart, Perşembe
Şara ile bir araya geldiler
Şara ile bir araya geldiler
Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ın da yer aldığı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.
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