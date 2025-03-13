Ahmed Şara yeni anayasayı bu sözlerle duyurdu: Cehaletin yerine bilgi

Anayasa Bildirgesi Hazırlama Komisyonu, “Devlet Başkanının dini İslam'dır. İslam hukuku, yasa yapmanın birincil kaynağıdır. Bu maddeleri koruduk. Beyannamede mülkiyet hakkının ve kadınların çalışma ve eğitime katılım hakkının güvence altına alınması öngörülüyor. Halk Meclisi, bakanları çağırma ve onlara soru sorma yetkisine sahiptir. Beyannamede hâkimlerin önemi, verdikleri kararlar ve bağımsızlıkları vurgulanıyor. Geçiş süresinin beş yıl olarak belirlendi.” açıklamasında bulundu.