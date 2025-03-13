Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ahmed Şara yeni anayasayı bu sözlerle duyurdu: Cehaletin yerine bilgi

Ahmed Şara yeni anayasayı bu sözlerle duyurdu: Cehaletin yerine bilgi

Furkan Erten
Furkan Erten
15:3713/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şara yeni anayasa bildirgesinin imzaladı.
Şara yeni anayasa bildirgesinin imzaladı.

Suriye’de yeni anayasanın taslağı hazırlandı. Anayasa bildirgesini onaylayan imzayı atan Cumhurbaşkanı Şara, “Suriye için yeni bir tarih olmasını umuyoruz. Cehaletin yerine bilgiyi, acının yerine merhameti koyacağız.” dedi.

Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni anayasa hazırlıklarına başlanmıştı. Ahmed Şara önderliğindeki hükümet, uzmanlardan bir anayasa oluşturma komitesi oluşturmuştu. Çalışmalarını tamamlayan komite bildirgesini sundu. Suriye lideri Ahmed Şara anayasa bildirgesini imzaladı.

“İslam hukuku yasa yapmanın kaynağı”

Anayasa Bildirgesi Hazırlama Komisyonu, “Devlet Başkanının dini İslam'dır. İslam hukuku, yasa yapmanın birincil kaynağıdır. Bu maddeleri koruduk. Beyannamede mülkiyet hakkının ve kadınların çalışma ve eğitime katılım hakkının güvence altına alınması öngörülüyor. Halk Meclisi, bakanları çağırma ve onlara soru sorma yetkisine sahiptir. Beyannamede hâkimlerin önemi, verdikleri kararlar ve bağımsızlıkları vurgulanıyor. Geçiş süresinin beş yıl olarak belirlendi.” açıklamasında bulundu.


#Suriye
#Ahmed Şara
#Anayasa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla Köyceğiz konut belirleme kurası sonuçları