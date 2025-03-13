Ahmed Şara yeni anayasayı bu sözlerle duyurdu: Cehaletin yerine bilgi

Suriye’de yeni anayasanın taslağı hazırlandı. Anayasa bildirgesini onaylayan imzayı atan Cumhurbaşkanı Şara, “Suriye için yeni bir tarih olmasını umuyoruz. Cehaletin yerine bilgiyi, acının yerine merhameti koyacağız.” dedi.
Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni anayasa hazırlıklarına başlanmıştı. Ahmed Şara önderliğindeki hükümet, uzmanlardan bir anayasa oluşturma komitesi oluşturmuştu. Çalışmalarını tamamlayan komite bildirgesini sundu. Suriye lideri Ahmed Şara anayasa bildirgesini imzaladı.
“İslam hukuku yasa yapmanın kaynağı”
Anayasa Bildirgesi Hazırlama Komisyonu, “Devlet Başkanının dini İslam'dır. İslam hukuku, yasa yapmanın birincil kaynağıdır. Bu maddeleri koruduk. Beyannamede mülkiyet hakkının ve kadınların çalışma ve eğitime katılım hakkının güvence altına alınması öngörülüyor. Halk Meclisi, bakanları çağırma ve onlara soru sorma yetkisine sahiptir. Beyannamede hâkimlerin önemi, verdikleri kararlar ve bağımsızlıkları vurgulanıyor. Geçiş süresinin beş yıl olarak belirlendi.” açıklamasında bulundu.