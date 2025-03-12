Avrupa Parlamentosu: Esed'in dondurulan mal varlıkları Suriye için kullanılsın

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Beşşar Esed'in dondurulmuş malvarlığının Suriye'deki siyasi geçiş ve ülkenin yeniden imarına destek için kullanılmasını istedi. Tasarı, 462 lehte, 76 aleyhte oyla kabul edildi.
AP Genel Kurulunda Suriye'deki geçiş süreci ve yeniden imarı hakkında yapılan oturumla ilgili bir karar tasarısı oylandı.
Karar tasarısı kabul edildi
Esed'in dondurulmuş mal varlıklarının kullanımı
Suriye'de 500 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiği ve nüfusun yüzde 90'ının yoksulluk içerisinde yaşadığının belirtildiği açıklamada, AB ve üye devletlere bu ülkeye insani yardım çabalarını sürdürme çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, 5,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan 5 komşu ülkenin de maddi açıdan desteklenmesi gerektiği kaydedilerek, 235 milyon avro değerinde yeni insani yardım desteğinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.
Suriye ve bölgenin istikrarına ilişkin endişelerin aktarıldığı açıklamada ayrıca, ülkenin sahil bölgesinde yaşanan olaylar kınandı.
Esed'in ne kadar malvarlığı var?
Esed'in dondurulan mal varlıklarıyla ilgili çeşitli iddialar bulunmaktadır. İngiliz The Telegraph gazetesindeki haberlere göre, Esed'in Londra'da dondurulmuş bir banka hesabında yaklaşık 69,4 milyon dolar (yaklaşık 55 milyon sterlin) bulunduğu belirtilmektedir. Bu hesap, 2011 yılında İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olup, o tarihten bu yana faiz işlemeye devam etmektedir. Ayrıca, Esed ailesi ve müttefiklerinin İngiltere'de toplamda 163 milyon sterlinlik (yaklaşık 206 milyon dolar) varlığa sahip olduğu iddia edilmektedir.
Esed ailesinin dünya genelindeki toplam servetinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu servetin bir kısmının Moskova'daki lüks gökdelenlerde bulunan 18 daireye yatırıldığı öne sürülmektedir.
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esed'in mal varlıklarının dondurulduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir.