Avrupa Parlamentosu: Esed'in dondurulan mal varlıkları Suriye için kullanılsın

AP Genel Kurulunda Suriye'deki geçiş süreci ve yeniden imarı hakkında yapılan oturumla ilgili bir karar tasarısı oylandı.

Karar tasarısı kabul edildi

462 lehte, 76 aleyhte ve 106 çekimser oyla kabul edilen karar tasarısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, AB ve üye ülkeleri Suriye'deki geçiş güçlerini desteklemeye çağırırken Şam'a da Tahran ve Moskova ile tarihi ittifaklarını sona erdirme çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Ülkedeki geçiş sürecinin tüm dini ve etnik grupları kapsayıcı olmasının önemine değinilen açıklamada, AB'nin "ülkeyi birleştirmek ve yeniden inşa etmek amacıyla Suriye liderliğindeki siyasi geçişi desteklemek için bu tarihi fırsatı değerlendirmesi" talep edildi.

Esed'in dondurulmuş mal varlıklarının kullanımı

Suriye'de 500 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiği ve nüfusun yüzde 90'ının yoksulluk içerisinde yaşadığının belirtildiği açıklamada, AB ve üye devletlere bu ülkeye insani yardım çabalarını sürdürme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, 5,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan 5 komşu ülkenin de maddi açıdan desteklenmesi gerektiği kaydedilerek, 235 milyon avro değerinde yeni insani yardım desteğinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

AB'nin enerji, suya erişim, sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden inşa süreçlerine yeni yönetime yardımcı olmaya davet edildiği açıklamada, "AP üyeleri ayrıca AB'nin, Esed rejiminin dondurulmuş malvarlığının yeniden inşa, rehabilitasyon ve mağdurların zararlarının tazminini finanse etmek üzere kullanılmasını araştırmasını istiyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye ve bölgenin istikrarına ilişkin endişelerin aktarıldığı açıklamada ayrıca, ülkenin sahil bölgesinde yaşanan olaylar kınandı.

Esed'in ne kadar malvarlığı var?

Esed'in dondurulan mal varlıklarıyla ilgili çeşitli iddialar bulunmaktadır. İngiliz The Telegraph gazetesindeki haberlere göre, Esed'in Londra'da dondurulmuş bir banka hesabında yaklaşık 69,4 milyon dolar (yaklaşık 55 milyon sterlin) bulunduğu belirtilmektedir. Bu hesap, 2011 yılında İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olup, o tarihten bu yana faiz işlemeye devam etmektedir. Ayrıca, Esed ailesi ve müttefiklerinin İngiltere'de toplamda 163 milyon sterlinlik (yaklaşık 206 milyon dolar) varlığa sahip olduğu iddia edilmektedir.

Esed ailesinin dünya genelindeki toplam servetinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu servetin bir kısmının Moskova'daki lüks gökdelenlerde bulunan 18 daireye yatırıldığı öne sürülmektedir.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esed'in mal varlıklarının dondurulduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir.



