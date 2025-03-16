MİT TIR'ları kumpasçısı müdür yakalandı

MİT TIR’larının Adana’da durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan FETÖ’cü Ahmet Zeki Gürkan yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ’cü Gürkan’ın saklandığı adres tespit edildi. JASAT ekipleri başkentin Yenimahalle ilçesinde düzenledikleri operasyonla Gürkan’ı yakaladı.

BYLOCK KAYDI VARDI

Ahmet Zeki Gürkan, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetlerine dair belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. Ayrıca Gürkan’ın FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı ByLock’ta kaydı olduğu öğrenildi.

MİT MENSUPLARINI DİNLEDİ

Gürkan, 19 Ocak 2014’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde Suriye’ye giden MİT’e ait yardım TIR’larının durdurulduğunda İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Gürkan, 2021’de devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme ve ele geçirme suçlamalarıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış ve cezası kesinleşmişti. İddianameye göre, Gürkan ve dönemin Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin, Adana'da görevli bir MİT mensubunu yasa dışı yöntemlerle dinledi. MİT’in resmi bilgilendirme yapmasına rağmen, Gürkan’ın talimatıyla MİT görevlisinin GSM hattı 48 gün boyunca hukuksuz şekilde takip edildi. Elde edilen bilgiler, yargıya sızmış FETÖ’cü teröristlerce kullanıldı ve daha sonra delil olarak denetimden kaçırılmaya çalışıldı.

UZUN SÜRE KAÇTI

Olayla ilgili yürütülen yargı sürecinde, firari eski TEM Müdürü Mehmet K, yardımcısı A.K, TEM şube soruşturma büro amiri V.S. ve teknik takip bürosunda görevli K.E.T. ile R.A. 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürkan ve Bilgin hakkında ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı. Bilgin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Gürkan ise, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak bir süredir firariydi.







