Zamanlama manidar: MİT 5 İran ajanını yakaladı

Türkiye’deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri ele geçirerek İran istihbaratına aktardığı belirlenen casuslar yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), askeri üsler ile stratejik ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgi toplayan şüphelileri tespit etti.

BİLGİLERİ İRAN’A AKTARIYORLARDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye’deki askeri üs ile önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmada teknik takibi alınan 5 şüpheli için üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İstanbul’da 3, Antalya ve Mersin’de birer kişi yakalandı. Şüphelilerden 3’ünün Türk, ikisinin de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. İran’a casusluk yapan 5 şüphelinin “askeri ve siyasal casusluk” suçu kapsamında sorgulanıyor. Operasyon kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

İRAN’IN PLANLARINA DARBE

Suriye’deki bazı grupları mezhep üzerinden kışkırtarak örgütlediği bilinen İran’a çalışan casuslara yapılan bu operasyonun zamanlaması dikkat çekiyor. Güvenlik kaynakları, İran’ın Suriye’deki gibi bir kışkırtmayı PKK’yı kullanarak Türkiye’de de yapma ihtimaline bu operasyonla darbe indirildiğini belirtiyor.

CASUSLARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Öte yandan Türkiye, son dönemde yabancı istihbarat servislerinin ülkedeki yasa dışı faaliyetlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Güvenlik kaynakları, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk faaliyetlerine karşı titizlikle çalışıldığını ve bu tür girişimlerin anında tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini vurguladı.







