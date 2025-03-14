Anlaşmayı takipteyiz

Türkiye’nin gözü kulağı, yeni Suriye yönetimi ve terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmada. Süreci yakından izleyen Türkiye, anlaşmanın sahaya yansımasını takip ediyor. Dün Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile MİT Başkanı Suriye’deydi.
Türkiye, Suriye’de yeni yönetim ile terör örgütü SDG arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın uygulanmasını yakın takibe alırken, bölgedeki terör varlığının sona erdirilmesine ilişkin beklentilerini muhafaza ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı, dün Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki Atatürk ve Harbiyeli Anıtı’nda düzenlendi. Bakanlık kaynakları, toplantıdan sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin süreci yakından takip ettiği vurgulanarak, anlaşmanın nasıl uygulanacağı ve sahaya yansımalarına bakılacağı kaydedildi. Bunun olumlu veya olumsuz sonuçlarının, net çıktılarının yakından takip edildiği belirtilerek, Türkiye’nin beklentileri üç başlık halinde yinelendi: Suriye’de terörist faaliyetler sona erdirilecek. Teröristler silah bırakacak. Yabancı teröristler Suriye dışına çıkarılacak.
Avrupa Türkiye’siz güvende değil
ABD ve NATO arasındaki güvenlik krizini değerlendiren bakanlık kaynakları, Avrupa güvenliği konusunda Türkiye’nin önemine dikkat çekti: “Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözümünde üstlendiği rol ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz parçasıdır. Son gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki önemini ortaya koymuştur.”
Eurofighter’da teklif geldi
Hava Kuvvetleri’nin harekât ihtiyacını karşılamak üzere planlanan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı tedariki sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. İngiltere Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilen İhtiyaç Tanım Dokümanı sonrası beklenen teklif Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı. Teklif inceleme süreci tamamlandıktan sonra değerlendirilecek.