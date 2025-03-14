Anlaşmayı takipteyiz

Türkiye, Suriye’de yeni yönetim ile terör örgütü SDG arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın uygulanmasını yakın takibe alırken, bölgedeki terör varlığının sona erdirilmesine ilişkin beklentilerini muhafaza ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı, dün Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki Atatürk ve Harbiyeli Anıtı’nda düzenlendi. Bakanlık kaynakları, toplantıdan sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin süreci yakından takip ettiği vurgulanarak, anlaşmanın nasıl uygulanacağı ve sahaya yansımalarına bakılacağı kaydedildi. Bunun olumlu veya olumsuz sonuçlarının, net çıktılarının yakından takip edildiği belirtilerek, Türkiye’nin beklentileri üç başlık halinde yinelendi: Suriye’de terörist faaliyetler sona erdirilecek. Teröristler silah bırakacak. Yabancı teröristler Suriye dışına çıkarılacak.