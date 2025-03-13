FETÖ'nün yeni merkezi Londra

15 Temmuz’dan sonra yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin yeni merkezi İngiltere oldu. Bu isimler arasında eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, Koza Altın’ın eski patronu Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı Talip Büyük, FETÖ’nün iki numarası Mustafa Özcan ve eski Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz da bulunuyor. İngiltere’de 200 bin sterlin yatırım yaparak “girişimci” veya 2 milyon sterlin yatırım yaparak “yatırımcı” vizesi alma imkanından faydalanan firari FETÖ’cüler, böylece İngiltere’de 45 gün gibi kısa bir sürede oturum hakkı kazandı ve 6 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapma hakkına sahip oldu.

TEK ADRESTE YÜZLERCE ŞİRKET

İngiliz hükümetinin kayıtlarına göre, Londra’da aynı adreslerde yüzlerce FETÖ bağlantılı şirket bulunuyor. Bu adreslerden biri “244 Chase Road, London, England, N14 6HH”. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi görünen bu adreste Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş ve İsmail Sezgin gibi örgütün önemli isimlerinin şirketleri yer alıyor. Benzer şekilde “Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N13 5RY” adresinde de örgütün üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy'un yanı sıra çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketler bulunuyor.

Örgütün para kasaları

FETÖ'nün yıllarca himmet adı altında topladığı paraların, Londra’daki şirketler aracılığıyla yönetildiği iddia ediliyor. Örgütün finans kaynaklarını yönettiği bilinen Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik ve Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin, kendileri ve aile üyeleri üzerine kayıtlı çok sayıda şirket kurduğu belirtiliyor. Bu kişilerin Londra’da gayrimenkul yatırımları yaptığı ve örgütün fonlarını düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği ifade ediliyor. Ancak, bu paraların toplam miktarı ve tam olarak nerede tutulduğu hâlâ belirsizliğini koruyor.







