Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
9 yıldır aranan FETÖ kasetçisi yakalandı

9 yıldır aranan FETÖ kasetçisi yakalandı

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
FETÖ kasetçisi yakalandı
FETÖ kasetçisi yakalandı

FETÖ’nün eski CHP lideri Baykal ve bazı MHP’li siyasetçileri hedef alan kaset kumpasında rol oynayan eski emniyet amiri Üstün Yukarıkır, Ankara’da saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. 9 yıldır aranan Yukarıkır, Emniyet’in 2017 tarihli FETÖ raporuna göre, “örgüte sadakati” üst seviyedeki kişiler arasındaydı.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube birimlerinin yürüttüğü çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapmış olan eski emniyet amiri Üstün Yukarıkır gözaltına alındı. Yukarıkır’ın 2016 yılında ihraç edildiği belirlendi. Yukarıkır’ın, Deniz Baykal ve bazı MHP’li siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin internet ortamında yayılması, usulsüz telefon dinlemeleri, ses ve görüntü kayıtlarının alınması gibi suçlarla bağlantılı olduğu öğrenildi. Ayrıca resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından da hakkında üç ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

KRİPTO YAPILANMADAYDI

FETÖ'nün mahrem yapısına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Temmuz 2017 tarihli raporda, iddianamedeki şüphelilerden 53'ü "A5" olarak kodlandı. Bu kodlamada yer alan zanlıların, "örgüt mensubiyeti, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri" temsil ettiği bildirildi. Bu isimler arasında yer alan Yukarıkır'ın da yer aldığı öğrenildi.

Cezasız kalmadı

  • Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili 171 şüpheli hakkında iddianame FETÖ mensuplarının soruşturmayı engellemesiyle 7 yıl sonra hazırlanabilmişti. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kaset kumpası davasında mahkeme, sanıklardan bazılarına 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Firari 46 sanığın dosyası ayrılırken, 3 sanığın dosyası tefrik edildi, 2 sanık hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararı verildi.


#FETÖ
#Kumpas
#Deniz Baykal
#Kaset

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?