9 yıldır aranan FETÖ kasetçisi yakalandı

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube birimlerinin yürüttüğü çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapmış olan eski emniyet amiri Üstün Yukarıkır gözaltına alındı. Yukarıkır’ın 2016 yılında ihraç edildiği belirlendi. Yukarıkır’ın, Deniz Baykal ve bazı MHP’li siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin internet ortamında yayılması, usulsüz telefon dinlemeleri, ses ve görüntü kayıtlarının alınması gibi suçlarla bağlantılı olduğu öğrenildi. Ayrıca resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından da hakkında üç ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.