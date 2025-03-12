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Londra FETÖ'nün finans merkezi oldu: Şirket ağıyla vatandaşlık alıyorlar

Londra FETÖ'nün finans merkezi oldu: Şirket ağıyla vatandaşlık alıyorlar

12:5312/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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FETÖ, İngiltere'de yüzlerce şirket açarak oturum ve vatandaşlık elde ediyor
FETÖ, İngiltere'de yüzlerce şirket açarak oturum ve vatandaşlık elde ediyor

FETÖ’nün Avrupa yapılanmasında önemli bir merkez olan İngiltere, örgüt üyelerinin ve yöneticilerinin kaçış noktası haline geldi. Başkent Londra'da, örgüt mensupları için kurulan yüzlerce şirket aracılığıyla oturum ve vatandaşlık alındığı tespit edildi. Özellikle 'girişimci' ve 'yatırımcı' vizeleri ile bu süreç hızlandırılırken, terör örgütünün finansal operasyonları da bu şirketler üzerinden yürütülüyor.

İngiltere,
FETÖ’nün Avrupa yapılanmasının önemli merkezlerinden biri haline geldi. 90’lı yıllardan itibaren büyüyen örgüt, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminden önce birçok elebaşını bu ülkeye kaçırmıştı.

  • KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski başkanı firari FETÖ’cü Mustafa Yeşil, Koza Altın’ın eski patronu Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı Talip Büyük, örgütün gizli kasası ve iki numarası Mustafa Özcan ile Bank Asya’nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi önemli isimler de İngiltere’ye sığınan FETÖ’cüler arasında yer alıyor.


İngiltere’ye her giden kolayca vatandaşlık ve oturum alabiliyor mu?


Ülkede, 200 bin sterlinlik yatırım yapanlar
"girişimci vizesi"
alarak 45 gün içinde oturum hakkı kazanabiliyor. 2 milyon sterlinlik yatırım yapanlar ise "yatırımcı vizesi" ile aynı sürede oturum izni alabiliyor. Ayrıca, yatırımcılar 6 yıl sonunda İngiltere vatandaşlığına başvurma hakkı kazanabiliyor.

FETÖ’nün firari yöneticileri, mahrem imamlar ve aileleri, örgütün finansal desteğiyle şirketler kurarak oturum ve vatandaşlık almayı başardılar.



Tek adreste onlarca şirket


FETÖ firarilerinin Londra’da aynı adresler üzerinde yüzlerce şirket açarak oturum ve vatandaşlık aldıkları ortaya çıktı. İngiliz hükümetinin kayıtlarına göre, firari FETÖ mensupları, tek bir adres üzerinden birçok şirket kurarak İngiltere’de yasal statü kazandılar. Aynı adreslerde faaliyet gösteren yüzlerce FETÖ üyesinin bilgilerine ulaşılabiliyor.


FETÖ mensuplarının, Londra’da aynı adresler üzerinden birçok şirket açtığı belirlendi. Bunlardan birincisi, 244 Chase Road, London, England, N14 6HH adresinde yer alan daireye kayıtlı pek çok şirket bulunuyor.

Dışarıdan bakıldığında standart bir İngiliz evi gibi görünen bu adreste, FETÖ’nün tanınan isimlerinden
Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş
ve
İsmail Sezgin
gibi birçok isimle ilişkilendirilen şirketler kayıtlarda yer alıyor. Ayrıca, aynı adreste daha pek çok bilinen FETÖ’cünün şirketinin bulunduğu tespit edildi.


FETÖ’cüler, bir başka adres olarak ise Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY’yi de kullandılar. Bu adreste de örgütün üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy’un yanı sıra birçok mahrem imamın adına kayıtlı şirketler yer alıyor.

Örgütün para kasaları


Fetullahçı Terör Örgütü’nün yıllarca “himmet” adı altında topladığı paralardan ve gelirlerinden önemli bir kısmı, örgütün para kasası olarak anılan yöneticilerinin ve aile üyelerinin Londra’daki şirketlerinde işletiliyor. Örgütün bu paralarının miktarı ve nerede olduğu ise sürekli tartışma konusu oldu.


  • Örgüt üyeleri, paralarını kontrol etmek ve yatırımlarını yönlendirmek için çeşitli isimler üzerinden çok sayıda gerçek şirket açmış durumda. Bu isimler arasında İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik ve Şerif Ali Tekalan gibi önde gelen isimler bulunuyor. Şerif Ali Tekalan’ın oğlu da Londra’da bir emlak yatırım şirketi sahibi.

Talip Büyük ve Ali Çelik’in Londra’da hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri bulunuyor. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı firari FETÖ’cü Mustafa Yeşil’in de Londra’da hem kendine hem de çocuklarına ait ayrı şirketleri bulunuyor.


Örgüt üyelerinin, FETÖ’ye ait yatırımları genellikle gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor. Ancak, örgütün toplam parasının miktarının hala net olarak bilinmediği ifade ediliyor.



#FETÖ
#Londra
#şirket

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