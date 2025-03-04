Sosyal medyadan FETÖ propagandası yapan 2 sanığa hapis cezası

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kazım Güleçyüz, Emrullah Altug, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz ile avukatları katıldı. Duruşmada son savunmaları alınan sanıklar beraat talebinde bulunurken, sanık Rasih Yılmaz, "FETÖ denilen yapı beni de dinlemiştir. Önceki savunmalarım geçerlidir." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Kazım Güleçyüz ile Ömer Demir'i "FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, Güleçyüz hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Heyet, sanık Emrullah Altug'un üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı, sanık Rasih Yılmaz'ın ise suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.





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