TMSF Bellona mobilya için satış ihalesine çıkıyor

İhale ilanı, 12 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.





TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %100 oranındaki hisselerini yatırımcılara sunuyor.





İhale, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.





Bellona Mobilya’nın yönetimi, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla Hazine’ye intikal etmişti. Bellona Mobilya’nın muhammen bedeli 7.000.000.000 TL (YediMilyarTürkLirası) olarak belirlendi.





İhale şartnamesi, satış ilanında belirtilen koşullar sağlandıktan sonra ‘TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul’ adresinden temin edilebilecek. Şartları sağlayan yatırımcılar, 17 Mart - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bellona Mobilya tesislerini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en geç 5 Mayıs 2025 saat 16:30’a kadar TMSF’nin İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekiyor.





Teklifler 06 Mayıs 2025 saat 10:00’da TMSF Genel Merkezi’nde yatırımcıların veya bunların yasal temsilcilerinin huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecek.



