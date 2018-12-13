17-25 Aralık Koza’dan çıktı

FETÖ mensubu yargı üyelerince 17-25 Aralık 2013'te gerçekleştirilen hükümeti devirmeye yönelik operasyonlarının evrakları, örgütün tepe yöneticilerinden firari Hamdi Akın İpek'in TMSF'ye devredilen şirketi Koza-İpek Holding'den çıktı. Koza-İpek Holding'de yapılan aramada elde edilen dijital materyallere ilişkin inceleme raporunda, 17-25 Aralık operasyonlarına ait ses kayıtları, fiziki takip tutanakları ve HTS kayıtlarının şirket bilgisayarlarında bulunduğu anlaşıldı.

GENEL MÜDÜRÜN BİLGİSAYARINDA

Raporda, şirketin Ankara'daki merkezinde yapılan aramalarda geçmişte genel müdür olarak çalışan Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun odasında ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, materyaller arasında fezleke halinde hazırlanmış olan 17 Aralık operasyona dair çok sayıda ses kaydı, fiziki takip tutanağı ve HTS kaydı olduğu aktarıldı. Raporda, "Hizmete özel" ve "gizlilik dereceli" olan evrakların, yasal olmayan yollardan elde edilerek dijital ortamda saklandığı belirtildi.

BASINA BURADAN SERVİS EDİLDİ

Söz konusu operasyonu yapan savcıların örgütle bağına da değinilen raporda, evrakların örgüt mensuplarınca holdinge ve Hasırcıoğlu'na ulaştırılmış olabileceği belirtilerek, "FETÖ'ye yakın haber sitelerinde ve ulusal basının soruşturmalarda adı geçen şahıslarla ilgili yapmış oldukları haberleri bu bilgi notundan alarak ulusal basına aktarılmış olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

OPERASYON BELGELERİ DE VAR

Holdingin, Koza Altın Maden Jeoloji bölümünden ele geçirilen dijital materyallerde de FETÖ'nün 25 Aralık hükümeti devirmeye yönelik operasyonlarının belgeleri bulundu. Çoğunluğu ses kaydı şeklindeki belgeler arasında, devlet büyüklerine ait olduğu iddiasıyla servis edilen belgelerin, "FETÖ üyelerince sızdırılarak, diğer örgüt üyelerince medyaya servis edildiği" kaydedildi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR PARÇASI

Raporda, "Koza-İpek Holding'ten elde edilen deliller, bu operasyonların meşruiyeti ve düşman olarak gördüğü hükümet ve devleti aşağılayıcı paylaşımlar yapmaları, ticari işletme olarak bilinen kurumun siyasetten çok da uzak olmadığını, terör örgütü liderinin amaçları ve direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu işletmelerin terör örgütünün bir parçası olduğunu açıkça göstermektedir" değerlendirmesine yer verildi.