Gündem 17 Eylülde yargı önünde
İSTANBUL

17 Eylül’de yargı önünde

Adnan Oktar grubuna yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. 171’i tutuklu 226 şüpheli 17 Eylül’de Silivri’de hakim karşısına çıkacak. Davanın 1 Kasım’a kadar sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adnan Oktar 11 Temmuz 2018’de gözaltına alınmıştı.
Adnan Oktar 11 Temmuz 2018’de gözaltına alınmıştı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüpheliye yönelik iddianame kabul edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın , 17 Eylül'de Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı. Davanın 1 Kasım Cuma gününe kadar belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

24 AYRI SUÇLAMA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Adnan Oktar liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayladığı iddianamede, toplam 226 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Cinsel saldırı", "Tehdit", "Şantaj" gibi suçlamalarla birlikte toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları istendi.

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