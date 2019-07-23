17 Eylül’de yargı önünde

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüpheliye yönelik iddianame kabul edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın , 17 Eylül'de Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı. Davanın 1 Kasım Cuma gününe kadar belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

24 AYRI SUÇLAMA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Adnan Oktar liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayladığı iddianamede, toplam 226 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Cinsel saldırı", "Tehdit", "Şantaj" gibi suçlamalarla birlikte toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları istendi.