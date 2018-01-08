17 ilde mahrem operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik Tokat merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde 19'u muvazzaf asker, 4'ü "askeri imam" 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat, Amasya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Sakarya, Sinop ve Van'da 19 muvazzaf asker ile 4 "askeri imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
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