1,7 milyon afetzedeye psikososyal destek

Deprem bölgesinde psikososyal destek verecek uzman ekipler görevlendirildi. Depremin oluşturduğu tahribat psikolojik sorunlara neden oldu. Büyük depremlerden sonra bölgede 19 bin 586 artçı sarsında meydana geldi. Her deprem, bölgede yaşayanların psikolojilerini de altüst ediyor. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta kurulan sosyal mobil hizmet merkezinde, yakınlarını kaybetmiş ya da sarsıntıların etkisinden kurtulamayan depremzedelere destek veriliyor. Bugüne kadar deprem bölgesinde 1 milyon 186 bin 552, deprem bölgesi dışında 556 bin 389 olmak üzere 1 milyon 742 bin 941 kişiye psikososyal destek verildi.