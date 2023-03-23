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1,7 milyon afetzedeye psikososyal destek

Kahramanmaraş merkezli depremin oluşturduğu tahribat psikolojik sorunlara neden oldu. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta kurulan sosyal mobil hizmet merkezinde, bugüne kadar yaklaşık iki milyon kişiye psikososyal destek verildi.

Burak Doğan
04:00 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Deprem bölgesinde psikososyal destek verecek uzman ekipler görevlendirildi. Depremin oluşturduğu tahribat psikolojik sorunlara neden oldu. Büyük depremlerden sonra bölgede 19 bin 586 artçı sarsında meydana geldi. Her deprem, bölgede yaşayanların psikolojilerini de altüst ediyor. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta kurulan sosyal mobil hizmet merkezinde, yakınlarını kaybetmiş ya da sarsıntıların etkisinden kurtulamayan depremzedelere destek veriliyor. Bugüne kadar deprem bölgesinde 1 milyon 186 bin 552, deprem bölgesi dışında 556 bin 389 olmak üzere 1 milyon 742 bin 941 kişiye psikososyal destek verildi.

Depremden sonra bölgedeki en büyük sorunlardan biri de temiz ve içme suyu oldu. AFAD verilerine göre Hatay, Kahmaramaraş ve Adıyaman’ın bazı bölgelerinde kısmi sorunlar yaşandı. Diğer 8 ilde ise içme suyu sorunu kalmadı.

#deprem
#Psikososyal
#destek
#depremzede
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