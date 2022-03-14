17 yıldır her gün işten evine koşarak gidiyor: Kimse yaşına inanmıyor

Kapalıçarşıda esnaflık yapan Enver Koç, (62) 40 yaşında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp spor yapmaya başladı. Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanısıra her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı.

HEM SAĞLIK HEM TASARRUF



Spor yapmaya başladıktan sonra tüm sağlık sorunlarından kurtulan Enver Koç, şimdi 20 kilometre olan evinden işine her gün koşarak gidip geliyor. Bu sayede hem sağlıklı kalıyor hem de hiç bir ulaşım ücreti ödemeyerek tasarruf ediyor. Yaptığı spor sayesinde genç görünüme kavuşan Koç’un hiç bir sağlık sorunu bulunmuyor. Görenler ise 62 yaşında olduğuna inanmıyor.

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17 YILDIR KOŞUYOR



Herkesi spor yapmaya davet eden Enver Koç, "Ben 40 yaşına kadar sigara içiyordum. Sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp koşulara başladım. Spora başladıktan 3 yıl sonra evimden işime her gün koşarak gidip gelmeye başladım. 17 yıldır işten evime koşarak gidip geliyorum. Şimdi hiç bir sağlık sorunum yok, hiç bir şeyi perhiz etmiyorum. Yaptığım spor sayesinde genç bir görünüme kavuştum. Kimse 62 yaşında olduğuma inanmıyor. Ben çarşıda esnafım, evimle dükkanım arası 20 kilometre. Her gün evden işe koşarak gidip gelerek sağlıklı kalıyorum. Ayrıca ulaşıma hiç ücret ödemiyorum. Spor yapın sağlıklı kalın" dedi.

FOTOĞRAF 4 İstanbul’da dört günlük kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını yönelirken otoyollar haftanın ilk iş gününe rağmen neredeyse boş kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk olduğu görüldü. Saat 08.00’de İBB Cep Trafik Uygulaması’nda trafik yoğunlu yüzde 50 olarak ölçüldü. İstanbul’da kar tatili dönüşü yoğunlukla toplu taşıma araçları kullanıldı İstanbul'da dört günlük kar tatili sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi otoyollar boş kaldı. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 24 Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakım, 100 hane ve 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyünde ilkbahar mevsimini bekleyen köy sakinleri, yaşanan kar yağışıyla hayal kırıklığı yaşadı. Ev, ahır, iş makineleri, araçlar ve yemlerin tamamen kar altında kaldığı köyde, adeta kar esareti yaşanıyor. Yaklaşık bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği köyde, iş makinelerinin giremediği sokaklar vatandaşlar tarafından küreklerle açılıyor. Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise hayvanlarını besleyebilmek için kardan tüneller açarak onlara yem vermek zorunda kaldı. Drone ile havadan görüntülenen köyde, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. “Tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz”<br>Köy sakinlerinden Eyüp Omur, yaptığı açıklamada, mart ayında bu kadar kar beklemediklerini, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi. Çok fazla kar yağdığını ifade eden Omur, “Bütün evlerimiz karın altında. Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz artık kar altında kayboldu. Mart pencereden baktırır, kazma küreği yaktırır. O da bu sene. Ben 57 yaşındayım. Bu yaşa geldim mart ayında bu kadar kar ilk kez görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı” dedi. “Evden tünel açarak çıktım”<br>Vatandaşlardan Ahmet Çamtosun da birkaç gündür köyde sürekli kar yağışı yaşandığını vurgulayarak, “Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. Kara gömüldük. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Mahvolduk. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm” ifadelerini kullandı. “Her gün kar atıyorum”<br>79 yaşındaki vatandaş Sabri Yöndem ise 30 seneden bu yana böyle bir kar yağışı görmediğini belirtti. 2-3 metre karın bir anda yağdığını anlatan Yöndem, “Kış yine geri döndü. Evin önünü kürekle temizliyorum. Devamlı temizliyorum. Her gün kar atıyorum” diye konuştu. Muş’ta kar bir köyü yuttu Muş'un Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle evler kara gömülürken, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgelerde ise vatandaşlar tüneller açarak ulaşımlarını sağlıyor.

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