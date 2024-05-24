18 ilde FETÖ'cüler 'Kıskaç'a alındı: Onlarca gözaltı var

Ayrıca, 1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki son 11 ayda FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon düzenlendi. 8 bin 153 şüpheli yakalandı, bunlardan 1518'i tutuklandı, 1751'i hakkında adli kontrol kararı verildi.