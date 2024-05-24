18 ilde FETÖ'cüler 'Kıskaç'a alındı: Onlarca gözaltı var

FETÖ'ye yönelik 18 ilde son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-17' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin:
📌Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,
📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve
📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
📌Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.