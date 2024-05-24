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18 ilde FETÖ'cüler 'Kıskaç'a alındı: Onlarca gözaltı var

FETÖ'ye yönelik 18 ilde son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-17' operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları tespit edildi.

08:03 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 09:02 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kıskaç operasyonlarına ait görüntüler
Kıskaç operasyonlarına ait görüntüler

FETÖ'ye yönelik 18 ilde son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-17' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandı.


Ayrıca, 1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki son 11 ayda FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon düzenlendi. 8 bin 153 şüpheli yakalandı, bunlardan 1518'i tutuklandı, 1751'i hakkında adli kontrol kararı verildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin:



📌Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve

📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.


Operasyonlar sonucu:

📌Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

#FETÖ
#Operasyon
#Kıskaç-17
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