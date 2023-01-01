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18 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 380 kişi için gözaltı kararı
İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
9:14 . 17/01/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte engelli raporu aldıkları ve rapor çıkardıkları belirlenen 380 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Bu doğrultuda ekipler sahte rapor alan ve buna yardım eden kişileri tespit etti.


Başlatılan eş zamanlı operasyonda aralarında organizatör, doktorların da bulunduğu hastane çalışanları aracı ve sahte rapor sahiplerinin bulunduğu 380 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındığı bildirildi.

#İzmir
#sahte engelli raporu
#Operasyon
2 saat önce
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18 ilde sahte engelli raporu operasyonu: 380 kişi için gözaltı kararı
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