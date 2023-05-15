18 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Gezi Tutuklusu Can Atalay Meclis'e Giriyor

Gezi tutuklusu Can Atalay.
Türkiye sandığa gitti ve 28. dönem milletvekilleri belirginleşmeye başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.
Gezi tutuklusu Can Atalay Hatay’dan Meclis’e giriyor
18 yıl hapis cezası alan Gezi tutuklusu Can Atalay, Hatay TİP’ten milletvekili adayıydı.
Şu anki verilere göre Türkiye İşçi Partisi, Hatay'dan 44 bin 792 oy aldı. Bu verilere göre Hatay TİP 1. Sıra'dan aday gösterilen Can Atalay milletvekili seçiliyor.
Tahliye edilecek
Milletvekili oy sonucu kesinleştiği andan itibaren gezi tutuklusu Atalay, Marmara Cezaevi’nden tahliye edilerek Meclis’e girecek.