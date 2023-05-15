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18 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Gezi Tutuklusu Can Atalay Meclis'e Giriyor

Gezi tutuklusu Can Atalay Hatay TİP'ten Meclis’e giriyor. Sonucun kesinleşmesi durumunda Marmara Cezaevi’nde bulunan Atalay tahliye edilecek ve Meclis'te görev yapacak.

12:50 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gezi tutuklusu Can Atalay.

Gezi tutuklusu Can Atalay.

Türkiye sandığa gitti ve 28. dönem milletvekilleri belirginleşmeye başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.


Gezi tutuklusu Can Atalay Hatay’dan Meclis’e giriyor

18 yıl hapis cezası alan Gezi tutuklusu Can Atalay, Hatay TİP’ten milletvekili adayıydı.

Şu anki verilere göre Türkiye İşçi Partisi, Hatay'dan 44 bin 792 oy aldı. Bu verilere göre Hatay TİP 1. Sıra'dan aday gösterilen Can Atalay milletvekili seçiliyor.


Tahliye edilecek

Milletvekili oy sonucu kesinleştiği andan itibaren gezi tutuklusu Atalay, Marmara Cezaevi’nden tahliye edilerek Meclis’e girecek.




#Can Atalay
#Gezi Olayları
#milletvekili seçimi
6 dakika önce
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