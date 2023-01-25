186 bin zararlı erişim engellendi

İnternet dolandırıcılığı ve oltalama girişimlerine müdahale eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 186 bini aşkın zararlı bağlantıyı tespit etti. Söz konusu siteler dikkat edilmesi için afişe ediliyor. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, 150’den fazla uzman, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ülke genelinde toplam 16 bin 921 IP adresi siber saldırıya karşı taranıyor. Merkez şu ana kadar ihbar edilen 186 bin 727 zararlı yazılımı bularak, erişimi engelledi. İhbar edilen zararlı linkler arasında özellikle bankacılık öne çıkıyor. Sadece yılın başından bu yana bankacılık sektöründe 102 zararlı bağlantı tespit edildi.