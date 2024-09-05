19 ilde FETÖ'cüler 'Kıskaç'a alındı: 34 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon olmak üzere 19 ilde FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-26” operasyonları düzenlendi.