Metro metrobüs Marmaray 19 Mayıs'ta ücretsiz mi?

İstanbul, Ankara, İzmir'de 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi olacak? 23 Nisan'da da toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılmıştı. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, öncesinde illerden son dakika duyurusu geliyor. İşte, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olan iller...

İSTANBUL

Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir.'' denildi.

İstanbul'da metro, metrobüs, otobüslerin de 19 Mayıs günü ücretsiz olması bekleniyor.

ANKARA

Ankara'da 19 Mayıs günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair duyuru EGO tarafından paylaşıldı. ''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mızın 103. yılı olan 19 Mayıs 2022 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.''

İZMİR

İzmir için henüz açıklama yapılmadı. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma araçlarının o gün için vatandaşlara 1 kuruş olduğunu belirtmişti. 19 Mayıs'ta da benzer uygulama olması bekleniyor.