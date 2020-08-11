19. yaşa sosyal mesafeli kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kuruluş etkinlikleri hakkında basın toplatısı düzenledi. 14 Ağustos'ta kutlanan kuruluş yıl dönümünü bu yıl 1 gün erkene aldıklarını ifade eden Ünal, perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti.

Park içinde yer alan yaklaşık 4 bin kişilik amfi tiyatroda, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kutlamaların yapılacağını anlatan Ünal, şöyle konuştu: "975 davetli olacak. Kutlamalar sade bir şekilde gerçekleştirilecek."

ÖZEL ŞARKI

Ünal, kutlamalarda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hazırlanan seçim şarkılarını sanatçıların seslendireceğini, 19. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan özel bir şarkının da partililerle paylaşılacağını dile getirdi.