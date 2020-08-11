19. yaşa sosyal mesafeli kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kuruluş etkinlikleri hakkında basın toplatısı düzenledi. 14 Ağustos'ta kutlanan kuruluş yıl dönümünü bu yıl 1 gün erkene aldıklarını ifade eden Ünal, perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti.
Park içinde yer alan yaklaşık 4 bin kişilik amfi tiyatroda, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kutlamaların yapılacağını anlatan Ünal, şöyle konuştu: "975 davetli olacak. Kutlamalar sade bir şekilde gerçekleştirilecek."
ÖZEL ŞARKI
- Ünal, kutlamalarda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hazırlanan seçim şarkılarını sanatçıların seslendireceğini, 19. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan özel bir şarkının da partililerle paylaşılacağını dile getirdi.