191 öğretim üyesi yer değiştirecek

Köklü üniversitelerin yetişmiş akademik kadrosu ve birikiminin Anadolu’daki genç üniversitelere aktarılması için Akademik Hareketlilik Projesi hayata geçiriliyor. Öğretim üyesi fazlalığından kaynaklı ders verme imkânı bulamayan ya da çok az sayıda derse girebilen akademisyenlere yeni kurulan üniversitelerde ders verme ve öğrencilerle daha fazla buluşma imkânı sağlanacak. Proje, bu yılın bahar döneminde başlıyor. 2006 yılı sonrası kurulan üniversiteler başta olmak üzere 57 üniversiteden öğretim üyesi ihtiyacı YÖK’e bildirildi. Bu talepler, 20’si araştırma üniversitesi olmak üzere olmak üzere toplam 43 üniversiteden karşılanacak. Proje kapsamında, 191 öğretim üyesinin hareketliliği planlanıyor. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi’nden 3, ODTÜ’den 8, İstanbul Üniversitesi’nden 23, Ankara Üniversitesi’nden 12 öğretim üyesi projede yer alacak. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde uygulamaya konulacak. Akademik Haraketlilik Projesi ile farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacak. Öğrenciler farklı alanlardan deneyimli hocalar ile buluşacak. Öğretim üyesi görevlendirmeleri, gönüllülük esasıyla yürütülecek.

REKLAM