1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Bakan Karaismailoğlu 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor
Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyet ile köprünün “kedi yolu”nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Hem ulaşım açısından hem de teknolojik açıdan çok kıymetli bir proje. Biz de böyle bir projede çalıştığımız için gururlanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda projeyi bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarında sona yaklaşılırken Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bugün tarihi bir olaya imza atıyor.
"Dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri"
Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle birlikte köprüyü yürüyerek geçiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu şunları aktardı: "Hem ulaşım açısından hem de teknolojik açıdan çok kıymetli bir proje. Biz de böyle bir projede çalıştığımız için gururlanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda projeyi bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız."
Köprünün iki ayak aralığı 2023 metre
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
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İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.
18 Mart 2022'de hizmete açılacak
"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.
Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.