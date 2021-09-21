1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Bakan Karaismailoğlu 'kedi yolu'nu kullanarak Asya’dan Avrupa’ya yürüyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarında sona yaklaşılırken Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bugün tarihi bir olaya imza atıyor.

"Dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri"

Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle birlikte köprüyü yürüyerek geçiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın takip ettiği önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu şunları aktardı: "Hem ulaşım açısından hem de teknolojik açıdan çok kıymetli bir proje. Biz de böyle bir projede çalıştığımız için gururlanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda projeyi bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Köprünün iki ayak aralığı 2023 metre

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

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İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

18 Mart 2022'de hizmete açılacak

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

FOTOĞRAF 28 Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü. Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan kedi yolundan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi 1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi. BiP'te paylaş

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