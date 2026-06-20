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2 buçuk milyon üniversite adayı için sınav zamanı

2 buçuk milyon üniversite adayı için sınav zamanı

07:5320/06/2026, Cumartesi
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Uzun maratonun sonunda beklenen gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlıyor. 2.5 milyona yakın üniversite adayı bugün Temel Yeterlilik, yarın ise Alan Yeterlilik ve Yabancı dil sınavlarında ter dökecek.

Üniversite sınavı için geri sayım tamamlandı. 2 buçuk milyona yakın aday bugün ve yarın 81 il ile KKTC'deki 254 sınav merkezinde ter dökecek.

Soru kitapçıklarının basımı ve gönderilmesi için 100'den fazla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezindeydi. Sorular güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi.

Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak yani 10'dan sonra gidenler salona alınmayacak. Adayların, sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak.

Sorular güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine gönderildi.

YARIN AYT VE YDT YAPILACAK

Alan Yeterlilik Testi de pazar günü saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi ise 15.45'te yapılacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli olacak.

921 BİN ADAY İLK KEZ SINAVA GİRECEK

YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez başvurdu. En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 15 bin 360 engelli aday için de bina ve salonlarda gerekli tedbirler alındı.

8 MİLLİ SPORCUYA BELGRAD'DA SINAV

Bu yıl bir ilk de yaşanacak. Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılan 8 sporcu için Belgrad'da TYT ve AYT sınavı yapılacak.

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BAŞARI DUASI OKUNUŞU: Sınavdan Önce Okunacak Dualar Hangileri? YKS sınavında önce hangi dualar okunur?