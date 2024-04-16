2 Haziran’da yeniden seçim

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar sonucu iki ilçe ile iki beldede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Bu seçim bölgelerinde 45 bini aşkın seçmen, 2 Haziran’da sandık başına gidecek. Seçimde öne çıkan iki yer var. 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Kayseri Pınarbaşı ile DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Hilvan. Pınarbaşı'nda seçimler MHP'nin, Hilvan'da AK Parti'nin itirazını haklı bulan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal etmişti.