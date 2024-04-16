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2 Haziran’da yeniden seçim

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar sonucu iki ilçe ile iki beldede seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

Uğur Duyan
04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:02 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar sonucu iki ilçe ile iki beldede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Bu seçim bölgelerinde 45 bini aşkın seçmen, 2 Haziran’da sandık başına gidecek. Seçimde öne çıkan iki yer var. 31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Kayseri Pınarbaşı ile DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Hilvan. Pınarbaşı'nda seçimler MHP'nin, Hilvan'da AK Parti'nin itirazını haklı bulan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal etmişti.

ARBEDE NEDENİYLE YENİLEME

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya'da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti.




#Yerel Seçim
#Siyaset
#Şanlıurfa
#YSK
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