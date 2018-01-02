2 Ocak Salı Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

İran'da gösteriler sürüyor

İran’da işsizlik, enflasyon ve yolsuzluk gerekçesiyle başlayan ve beşinci gününe giren protestolarda hayatını kaybedenleri sayısı biri polis memuru olmak üzere 18'e yükseldi. Protestolara katılan bazı silahlı göstericilerin, polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştıkları ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi.

DÜNYA Tehlikeli tırmanış

Öte yandan Netanyahu, İran'daki rejimin düşmesi temennisinde bulunarak "İran’da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak" dedi.

DÜNYA Netanyahu'dan İran'daki rejimin düşme temennisi

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Irak'tan 'IKBY' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığı bildirildi.

DÜNYA Irak: IKBY sınır ve gümrük kapılarını teslim ediyor

Everton: Elimizden geleni yaptık

Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili olarak Premier Lig kulübünün menajeri Sam Allardyce açıklama yaptı. İngiliz teknik adam, oyuncu için her şeyi yaptıklarını ve artık beklemeye geçtiklerini ifade etti.

SPOR Everton’dan Cenk Tosun açıklaması: Elimizden geleni yaptık

Apple'dan 'Netflix' hamlesi

Kullanıcılara internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın radarında. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple, Netflix'i satın alamak için girişimlerine başladı.

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