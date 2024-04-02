2 yıldır aranan ihraç polis yakalandı

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 1 Haziran 2023'ten bu zamana kadar gerçekleştirilen BOZDOĞAN ve KAHRAMANLAR operasyonlarında 667 mağara ve sığınak yok edilirken saldırı için hazırlanan binlerce silah mühimmatı ve bomba da ele geçirildi.