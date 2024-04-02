2 yıldır aranan ihraç polis yakalandı

Ankara'da, FETÖ'den 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan ihraç polis memuru Y.V., Mamak'ta gaybubet evi olarak bilinen hücre evinde yakalandı. 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V.'nin sıkı bir ByLock kullanıcısı olduğu, alınan ifadelerde ise hakkında örgüt mensuplarının itirafçı beyanları bulunduğu öğrenildi.
ÖRGÜTE SADAKATLE BAĞLI
Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, firari Y.V'nin örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı da tespit edildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Y.V'nin iki yıl boyunca saklanmasında örgütün içerisindeki önemli konumunun etkisi olduğu ifade edildi. Y.V. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.