2 yıllık mezuna kısa dönem yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay öğrenci alımına ilişkin bilgi verdi. Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay eğitim mekanizması sisteminin yeniden dizayn edildiğini belirten Canikli, sınav başvurularının bugün başlayıp 15 Şubat’a kadar süreceğini, başvuruların ÖSYM tarafından alınacağını söyledi.

ADAY BELİRLEME SINAVI 18 MART’TA

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığını kaydeden Canikli, “Bu çerçevede 18 Mart 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır” dedi.

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Canikli, ikinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların aldıkları puanlar ile üniversite sınavı puanları dikkate alınarak belirleneceğini söyledi.

ACİL SUBAY-ASTSUBAY İHTİYACI VAR

Nurettin Canikli, FETÖ’nün Harp Okullarını çok büyük oranda kontrol edebilir halde olduğunu, özellikle 15 Temmuz öncesinde yapılan sınavların hemen hemen tamamının örgütün kontrolü altında gerçekleştiğini söyledi.

15 Temmuz’dan sonra subay ve astsubay sayısında ciddi bir kaybın söz konusu olduğuna dikkat çeken Canikli, “Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır. Kısa süre sonra subay ve astsubay eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da astsubay olarak nasp edilecekler” diye konuştu.

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KISA DÖNEM ASKERLİK AÇIKLAMASI

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Canikli, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerliğin gündemde olduğunu söyledi. Bu konu sizin gündeminizde midir?” sorusu üzerine Canikli, Özlü’nün bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. İddiaları yalanlayan Canikli, “Bu konu, Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra daha net bir şekilde kamuoyu tarafından öğrenilmiş olacak.” dedi.

FARUK ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, ulusal bir gazeteye verdiği röportaja ilişkin bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Haberde, meslek yüksekokulu mezunlarına askerliğin kısalacağı şeklinde bir değerlendirme yer aldığı belirtilerek, verdiği cevabın yanlış değerlendirildiği, böyle bir konunun hükümetin gündeminde olmadığı bildirildi.

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