2 yıllıklara kısa dönem askerlik müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü milyonları ilgilendiren "Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özlü, MYO mezunlarına kısa dönem askerlik” taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

"Birkaç kez gündeme getirdik"

Milat gazetesine konuşan Bakan Faruk Özlü'nün kısa dönem askerlik konusundaki açıklamaları şu şekilde:

Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, “Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum.” dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

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MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde

Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, “Bu şekilde bir düzenleme yapalım” diye. Bu konu gündemde… Gündemde olan bir konu.