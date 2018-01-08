2 yıllıklara kısa dönem askerlik yalanlandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.
2 yıllık mezunlara kısa dönem askerlik yokBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söyledi.
Bakan Özlü'nün bu açıklamalarına Milli Savunma Bakanı tarafından yalanlandı. Bakan Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olmadığını belirtti.
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