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20 bin çocuğa insülin sensörü

20 binden fazla Tip-1 diyabet hastası çocuğa, yerli üretim insülin sensörleri ücretsiz verilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:56 - 20/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sensörler ithal ve maliyeti yüksek olduğu için ilk plan, bu sensörlerin yerlileştirilmesi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bir süredir çalışma yürütüyor. Gelinen noktada sensörün laboratuvar ortamında üretimi gerçekleştirildi.

Seri üretim için hazırlık yapılıyor. Pilot üretimle beraber gerekli deneyler yapılacak ve klinik kullanıma girecek. Yasal izin ve belgeleri de alındıktan sonra önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanıma başlanacak. Sensör, değer bazında yüzde 90 yerli olacak. Türkiye'de şu an insülin kullanan 20 bin Tip-1 diyabet hastası çocuk için bu sensörler öncelikli temin edilecek. Ardından

tüm yaş ve sağlık gruplarına kademeli şekilde dağtılacak. Sensör ile parmak delmeye gerek kalmadan otomatik ölçüm yapılabilecek.


#diyabet
#insülin
#sensör
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