20 bin liralık cep telefonu çalan hırsız 13 yaşında çıktı

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Liderler aşı oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine siyasi parti liderleri koronavirüs aşısı olmaya başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener dün aşı oldu. CHP, BBP ile DSP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Destici ve Önder Aksakal da aşı olacaklarını açıkladı.