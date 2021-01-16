Gündem 20 bin liralık cep telefonu çalan hırsız 13 yaşında çıktı
İZMİR

20 bin liralık cep telefonu çalan hırsız 13 yaşında çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde cep telefonu satan iş yerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde telefon çalan hırsız polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İş yerinin kepengini levye yardımı ile kısmen açarak içeriye giren M.A.'nın 13 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yakalanan hırsız işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
Yakalanan hırsız işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olay gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinin kepengini levye yardımı ile kısmen açarak içeriye giren M.A. (13) önce dükkan içerisinde bulunan kasaya yöneldi. Kasada para bulamayan şahıs daha sonra vitrinde bulunan 3 adet cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

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Şişli'de hırsızlık: Dışarıdaki taksicilere silah çektiler

İş yeri alarmının çalması ve polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından çevrede araştırma yapan ekipler, hırsızı kıskıvrak çaldığı telefonlar ile birlikte yakaladı.

O hırsız yakalandı: Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti
GÜNDEM
O hırsız yakalandı: Sayacı söküp yere akan suyu bezle silmişti

Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunurken, yakalanan hırsız işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti':
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Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.
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Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.
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emtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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İfadeleri alınan Aykut K. ve Mustafa D’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası kesildi.
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Şahısların emniyette “Hırsızlık” suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi.
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İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç” dedi.
Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti': "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç"
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların “evde kal” çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, İstanbul Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


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