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20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim yenilgisine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun, çünkü tek adamsın. Çünkü kurulların çalışmıyor, çünkü sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin” dedi.

Mehmet Güney
04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek başlattı. Partisinin yerel seçimlere gireceğini belirten İnce, “Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar; ‘Şimdi zamanı değil, herkes çekilsin, biz seçime gireceğiz.’ Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz. Bir kere çekildik. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın aday olacaksın, öyle yağma yok” dedi.

ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRECEKSİN

İnce, CHP’deki değişim tartışmalarına yönelik ise “Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun, çünkü tek adamsın. Çünkü kurulların çalışmıyor, çünkü sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin. Şimdi ne rüzgarı başlatacaklarmış ? Değişim rüzgarı. Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kişilerin değişmesiyle başarı gelmez. İlkeler olacak, zihniyeti değiştireceksin. Büyükşehir belediye başkanları milletvekili seçiyor. Olacak iş değil. Cumhuriyet tarihinde görülmüş iş değil. Belediye başkanının emrine giren milletvekili Kılıçdaroğlu’nun icadıdır, dünyada da bir ilktir” diye konuştu.

Sandık öncesi barış hamlesi

Seçim yenilgisine ilişkin tartışmaların arttığı CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mart seçimleri öncesinde bölünmüşlüğü gidermek için parti içine ‘birleşme’ çağrısı yapması bekleniyor.

Koltuğu bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu’nun yeni stratejisinin, “parçalanmışlığın CHP’ye yaklaşan yerel seçimlerde vereceği kayıp” üzerine kurgulanacağı ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun, parti içi muhalefete “büyük kurultaya kadar kamuoyuna dağınık bir görüntü verilmemesi, dışarıya karşı birlik tablosu sergilenmesi için” PM ve MYK gibi organlarda konunun konuşulması teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.



#Siyaset
#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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