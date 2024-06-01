20 komando tugayı daima sahada

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2024 Tatbikatı’nda terörle mücadele, Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik operasyon ile iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak ile ilişkiler hakkında, gerçekleştirilen son ziyaretin oldukça olumlu ve faydalı geçtiğini kaydeden Bakan Güler, “Yıllardır PKK’yı hiçbir şekilde terör örgütü olarak tanımlamayan Irak, yasaklanmış örgüt olarak tanımladı. Irak ilk kez PKK’yı sadece Türkiye’nin değil kendi problemi olarak da görüyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye-Irak ilişkilerinde bir dönüm noktası” dedi. Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın kuzeyinde 800’e yakın köyü boşaltıp köylüleri yerlerinden ettiği bilgisini veren Güler, “Terörle mücadelede

iş birliği, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yerinden edilmiş köylülerin güvenlik ve huzuru için de elzem. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi’nin önemi ortaya çıkmaya başladı” diye konuştu.

OPERASYON HAZIRLIĞI YOK ÇÜNKÜ...

Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik beklenen olası harekatla ilgili de şunları kaydetti:

“Operasyon hazırlığı yok, çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor. Eskiden 3 komando tugayımız vardı. Kayseri, Bolu ve Siirt. Bu tugaylar kışın hazırlık yapar, bahar geldiğinde operasyona başlardı. Kar yağdığında da geri dönerlerdi. Onlar geri dönünce teröristler tekrar gelirdi. Bu her sene tekrarlanırdı. Şimdi 20’den fazla komando tugayımız var ve hemen hepsi sahada. Temizledikleri yerde kalıyorlar.”

Suriye’deki PKK varlığı hakkında da net mesajlar veren Güler, PKK ile iş birliğini sürdüren ABD’yi müttefiklik ruhu konusunda uyardı:

SURİYE’DE OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ

PYD/PKK’nın Suriye’de seçim hazırlığı konusunda, bunun Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez olduğunu, bölgede huzur ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğuracağını vurguladık. Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyiz.

ABD’YE MÜTTEFİKLİK MESAJI

ABD’nin PKK/YPG ile iş birliği, müttefiklik ruhuyla bağdaşmamakta, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmaktadır. Amaç DEAŞ’la mücadele ise iş birliğinin teröristlerle değil, müttefiklerle yapılması gerektiğini her zaman ifade ettik. Suriye’yi DEAŞ’tan kurtaran biziz.

SINIR GÜVENLİĞİ SAĞLANIRSA ÇEKİLEBİLİRİZ

Suriye rejimiyle görüşmeler sadece Astana’da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Amacımız, Suriye’de 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır. Kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Ancak bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra gerekirse çekilmeyi düşünebiliriz.

Avrupa ordusunun parçası olmak isteriz

Avrupa ordusunda Türkiye’nin temsili konusunda açık kapı bırakan Güler, “Avrupa, jeostratejik önemdeki güvenlik mimarisini, güçlü ordusu, zengin insan kaynağı ve imkânlara sahip Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir oluşumla sağlamlaştırabilir. Biz de öyle bir ordu kurulursa parçası olmak isteriz” dedi. Güler, Türkiye’de tam profesyonel askerliğe geçişle ilgili ise şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde.”

Uçak gemisinin tasarımı bitiyor

Yeni yerli ve milli uçak gemisi çalışmaları hakkında bilgi veren Güler, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlandı. Kendi çocuklarımız tarafından başarıyla süren tasarım çalışmaları bitmek üzere. Dünyada uçak gemisine sahip çok az ülke var. İnşallah bunlardan biri de biz olacağız ve güç aktarma kabiliyetimizi artıracağız” dedi. Güler, milli Altay tankı konusunda da şunları söyledi: “Süreç, belirlenen takvime uygun şekilde devam ediyor. İki adet tankı teslim aldık. Motorlar konusunda Kore ile çalışmalar sürüyor. Kendi motorlarımızı da tamamlamak üzereyiz.”

Dünyanın sabrı tükendi

İsrail’in Gazze’deki katliamını değerlendiren Güler şunları kaydetti: “Çocuklar dahil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail’e ‘Dur’ denmesinin vakti çoktan gelip geçti. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir. İsrail için durum artık geri dönülmez bir yola girdi. Bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç ağır şekilde ödeyecekler. Bana göre olabilecek en kötü şey oldu zaten. Çatışmaların yayılma riski olsa da İsrail buna cesaret edemeyecektir. Dünyanın sabrı da tükenmek üzere.”

* İRAN’DAN TEŞEKKÜR - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin aranmasına yardımımız için İran tarafı teşekkür etti.

* BARIŞ OLACAKSA ERDOĞAN’LA OLUR- Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul süreci yeniden canlanır mı? Şahsi görüşüm, barış olacaksa Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle olur. İki tarafla da görüşebilen başka lider yok.

* PAŞİNYAN DOĞRU YOLDA- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözde soykırım ve Türkiye’ye dönük açıklamalarının, hem ülkesi hem de toplumu adına doğru olduğunu, gerçekçi bir yaklaşım içinde olduğunu düşünüyorum.

* SOMALİ’DE DENGE HÜKÜMET LEHİNE- Türkiye’nin Somali’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetleri devam ediyor. Oluşumu ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu, terörle mücadelede önemli başarı elde etti. Eğittiğimiz komandolar sayesinde, denge hükümet güçlerinin lehine gelişiyor. Somali’de çok iyi bir eğitim sistemi kurduk. Bizi ziyarete gelen birçok Afrika ülkesi aynı sistemi kurmamız için talepte bulunuyor.

En iyi yol diyalog

Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda olumlu bir dönemden geçildiğini kaydeden Güler, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin, iki ülkenin de yararına olacağını vurguladı: “Türkiye olarak her zaman barışın kaybedeni, savaşın ise kazananı olmaz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Tabii, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken millî menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Biz kimseyle, özellikle komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz. NATO müttefiki olan iki ülkenin sorunlarını çözmek için en iyi yol, üçüncü taraflara gerek olmadan diyalog hâlinde olmaktır."







