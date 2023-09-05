20 yıl sonra PKK'dan kaçtı

Jandarma ve Emniyet’in yürüttüğü ikna çalışmaları, PKK içinde çözülmelere neden oluyor. 2003’te Batman’dan PKK’ya katılan örgüt mensubu, ikna edilerek 30 Ağustos’ta Habur Sınır Kapısı’na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi. 20 yıl örgüt içinde kalan PKK’lı, verdiği ifadede, çeşitli vaatlerle kandırılıp örgüte katıldığını, anlatılanlarla dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi. Kaçmak isteyen birçok örgüt mensubu olduğunu anlatan PKK’lı, “Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbiri doğru değil. Korkmayın. Aileleri de çocuklarına sahip çıksın” dedi.