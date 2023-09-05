|
Gündem

20 yıl sonra PKK'dan kaçtı

2003’te Batman’dan PKK’ya katılan örgüt mensubu, ikna edilerek 30 Ağustos’ta Habur Sınır Kapısı’na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu.

04:00 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Jandarma ve Emniyet’in yürüttüğü ikna çalışmaları, PKK içinde çözülmelere neden oluyor. 2003’te Batman’dan PKK’ya katılan örgüt mensubu, ikna edilerek 30 Ağustos’ta Habur Sınır Kapısı’na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi. 20 yıl örgüt içinde kalan PKK’lı, verdiği ifadede, çeşitli vaatlerle kandırılıp örgüte katıldığını, anlatılanlarla dağdaki yaşamın bağdaşmadığını söyledi. Kaçmak isteyen birçok örgüt mensubu olduğunu anlatan PKK’lı, “Örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbiri doğru değil. Korkmayın. Aileleri de çocuklarına sahip çıksın” dedi.

6 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK’lı öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG’li 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Teröristler için kaçınılmaz son belli! Mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”



#PKK
#terör örgütü
#YPG
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?