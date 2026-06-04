20. yılını kutlayan Turkcell Akademi’ye “BEST” ödülü

Teknolojiyi öğrenmeyi hızlandıran, kişiselleştiren ve değer üreten bir kaldıraç olarak konumlandıran Turkcell Akademi’nin global düzeyde takdir edildiğine işaret eden Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu şunları söyledi: “Günümüzün hızla dönüşen teknoloji ekosisteminde en büyük ihtiyaç, ‘sürekli öğrenme çevikliği’ ve ‘yüksek adaptasyon kapasitesi’. Öğrenme, artık bilgi edinmenin yanı sıra veriye dayalı içgörü ve üretim yeteneği kazanmak anlamına geliyor. Bu ödül, 20. yaşını kutladığımız Turkcell Akademi’nin sunduğu gelişim modellerinin, global ölçekte en üst standartlara uygunluğunu tescil ediyor. Aynı zamanda mevcut stratejimizin doğruluğunu yansıtması bakımından da büyük öneme sahip. Turkcell Akademi, sadece öğrenmeyi teşvik etmekle kalmayıp veriden değer üreten bir organizasyon yapısına sahip hale geldi. Bu dönüşüm ile öğrenme kültürünü, veriye dayalı karar alma, üretkenlik ve yenilikçilikle buluşturarak hem çalışanlarımıza hem de şirketimize katkı sağlamayı hedefliyoruz.”