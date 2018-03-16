200 bin liraya aylık 50 bin vadetmiş

Yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden yaklaşık 550 milyon lira toplayıp Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın, daha önce rapçi olmak istediği, çıplak gösteren gözlük sattığı ortaya çıktı. Çiftlik Bank isimli sanal oyunla yaşanan vurgun, saadet zinciri kavramını yeniden ülke gündemine taşıdı. Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan Çiftlik Bank’a kısa süre içinde on binlerce kişi üye oldu. 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından kurulan şirket, vatandaşlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Şirket, 200 bin lira yatıran üyelerine aylık 50 bin lira gelir vaadinde bulundu.

HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Tatlı para peşinde koşanlar, paralarını şirkete getirdi. Ancak üyelerin yüksek para kazanma hayali çok geçmeden suya düştü. Zira Çiftlik Bank, bir süre sonra üyelerine ödeme yapmamaya başladı. Dolandırıldıklarını anlayan çok sayıda kişi savcılıklara koştu. Türkiye genelinde şikayetlerin artması üzerine Çiftlik Bank sistemini işlettiği belirlenen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de bulunduğu bazı şirket ve organizasyonlar için düğmeye basıldı.İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 550 milyon lira toplayan Çiftlik Bank hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında şirket yöneticileri için yakalama kararı çıkartıldı.

CEO’NUN EŞİ TUTUKLANDI

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın sırra kadem bastı. Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), İstanbul Üsküdar’daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Cafer Çolak’ın evinde yapılan aramada bazı evraklara el konuldu. Yurt dışına kaçan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın (20) Geyve Cumhuriyet Savcılığı’na giderek teslim oldu. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çolak ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı. Aydın’ın yurtdışına kaçan eşinden boşanmak istediği kaydedildi.

Para yatırana sanal hayvan

2016 yılında kurulan Çiftlik Bank, “200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç” vaat etti. Kısa sürede 500 bin üyeye ulaştı. Yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi olan üyeler, buradan kâr sağlıyordu. Üyelerinden topladığı paralarla Bursa’da 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis açan Çiftlik Bank, bir süre sonra Manisa’da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan bir tavuk çiftliği de kurdu.

Uruguay vatandaşı olmuş

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan şubat ayından beri haber alınamıyor. Yurt dışına milyonlarca lira aktardığı öne sürülen Aydın’ın Latin Amerika ülkesi Uruguay’a yerleştiği öne sürüldü. Arjantin ve Uruguay’da inşaat işleri yaptığı bildirilen dolandırıcının Uruguay vatandaşlığı da elde ettiği öğrenildi. Aydın’ın, Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin olmaması ve suçlu iade anlaşmasının bulunmaması nedeniyle Uruguay’ı seçtiği sanılıyor.

Vurgundan önce rap şarkıcısı

Türkiye’yi kandıran Mehmet Aydın’ın, eskiden rap müzik yaptığı ortaya çıktı. Aydın, Çiftlik Bank şirketini kurmadan önce rapçi olmak istemiş. Eren Çakar ismini kullanan Aydın, rap klipleri de çekmiş. Aydın, bu işte tutunamayacağını anlayınca şarkı söylemeyi bırakmış.

Çıplak gösteren gözlük satmış

Twitter’da açmış olduğu hesapta Eren Çakar olarak karşımıza çıkan Aydın, bir dönem “çıplak gösteren gözlük” de satmış. Aydın, ‘en2qma’ takma adıyla bir internet sitesi üzerinden kullanıcıları, çıplak gösteren gözlük satarak kandırmaya çalışmış.