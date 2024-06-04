200 bin öğrenci sınavlı liselere

LGS tercihlerinin bu yıl da temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor. Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 400’den fazla liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara 200 binden fazla öğrenci yerleştirilecek. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Sınava girmeyen öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.