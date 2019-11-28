Gündem 200 PKKlı kıstırıldı
POLİTİKA

200 PKK’lı kıstırıldı

Tunceli’de 200 PKK’lı Munzur Vadisinde kıstırıldı. Operasyona 2 bin 250 asker ve polis katılıyor. Teröristler F16, ve SİHA’larla bombalanıyor. Kandil’in bölgeye takviye terörist sevketmeye çalıştığı belirlendi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan “Kıran 7” operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Tunceli Bölge Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel özellikle Munzur Vadisi’ndeki mağara ve sığınaklarda gizlenen teröristlerle mühimmat ve yaşam malzemelerini yok etmek için operasyonlar düzenliyor. Kandil’in önem verdiği ve kış üslenmesinin ana merkezini oluşturan Tunceli kırsalındaki 200’den fazla terörist karadan güvenlik güçlerince, havadan ise F16, SİHA ve İHA’larla kıskaca alındı. Munzur vadisindeki fotokapanlardan elde edilen görüntülerle, teröristlerin kaçış güzergahları ve gizlendikleri mağaralar belirlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sonrası bazı teröristlerin teslim olduğu öğrenilirken, diğerlerininse Diyarbakır-Muş-Bingöl üçgenindeki Şenyayla bölgesine kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Bölge havadan ateş altında tutulurken, mağaralarda sıkışan teröristlerin kaçış güzergahları da kapatıldı.

EYP HARİTASI PLANI BOZDU

Şırnak Cudi’de SİHA’larla etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan harita, PKK’nın kanlı planını bozdu. Teröristlerin Cudi’den Tunceli’ye Munzur kırsalında toprağa gömülü patlayıcıları almaya geldikleri, bu patlayıcılarla KIRAN-7’ye katılan güvenlik güçlerine saldırı düzenleyecekleri öğrenildi. Haritayı ele geçiren jandarma istihbarat birimleri, operasyon bölgesinde farklı yerlerde gizlenmiş 8 EYP’yi bulup imha etti. Kandil’in de Tunceli kırsalına terörist sevketmeye çalıştığı belirlendi.

Paramotorlu saldırı planı

Paramotor

Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. 7 terörist öldürülürken, Pençe operasyonlarında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 170’e çıktı. Milli Savunma Bakanlığı bölgede biri 15 odalı 17 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı amacıyla kullanılan paramotor bulundu.

Son 500 terörist

  • Süleyman Soylu
  • Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda düzenlenen İl Komutanları Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içinde 500’ün üzerinde terörist kaldığını açıkladı. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Bakan Soylu, “Yurt içinde 500’ün çok az üzerinde terörist kaldı. 2020 için tüm hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500’ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak” dedi. Üç yılda 600’e yakın teröristin ikna edilerek teslim alındığını söyleyen Bakan Soylu, “PKK’nın bu yıl dağa götürebildiği terörist sayısı 111. İkna edilip adalete teslim olan terörist sayısı 233. İki katından daha fazla” diye konuştu. Kandil’in son derdinin Amedspor olduğunu açıklayan Soylu, “Amedspor’a ayda 400-500 bin lira para bulun” diye bizzat PKK elebaşı Cemil Bayık’ın talimat gönderdiğini söyledi.


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