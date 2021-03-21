Gündem 2015te gündem olmuştu Bu kez mutluluğu yakaladı
ADANA

2015’te gündem olmuştu: Bu kez mutluluğu yakaladı

Adana’nın Kozan ilçesinde 24 Ocak 2015’te yaptığı düğünün ardından sabah takı ve paralar alınarak terk edilen Fatih Çakır, 6 yıl sonra yeniden evlendi.

Haber Merkezi İHA
Fatih Çakır yeniden evlendi.
Fatih Çakır yeniden evlendi.

Kozan’da 2015 yılında evliliğinin ilk gününde terk edilen Fatih Çakır, 6 yıl sonra yeniden dünya evine girdi. Kozan’da tanıştığı Özlem Kekilli ile evlilik kararı alan Çakır, Kozan Belediyesi Millet Bahçesi nikah salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında evlendi. Özlem Kekilli, evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Damat Fatih Çakır ise, ilk evliliğinde talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, bu kez mutluluğu bulduğunu söyledi. Çakır, “8 ay önce eşim Özlem ile tanıştık. Kozan Belediyesinde odacı olarak görev yapıyorum. Şükür, kötü günler geride kaldı. Eşimle mutlu bir yuva kurduk. Yıllar önce talihsiz olay yaşadım ama şimdi çok mutluyum” dedi.
Fatih Çakır, 2015 yılında evlendiği eşi tarafından düğün sabahı takı ve paralar alınarak terk edilmiş ve eşi tarafından dolandırıldığı için eski eşinden şikayetçi olmuştu.

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