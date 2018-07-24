Gündem 2018 ALES/2 başvuruları başladı
EĞİTİM

​2018 ALES/2 başvuruları başladı! ALES/2 ne zaman yapılacak?

2018 ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM, 2018 ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu. ALES/2 başvuruları 2 Ağustos'ta sona erecek. 30 Eylül'de 81 ilde yapılacak ALES 2,5 saat sürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/2 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak.
ALES/2 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2), 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacağı belirtildi.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES başvuruları ne zaman?

ALES/2'ye başvurular, 24 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıca adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri istendi.

2018-ALES/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için tıklayınız

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GÜNDEM
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