2018 ALES/2 başvuruları başladı

Hayat

Sürekli yorgunsanız maya alerjiniz olabilir

Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi, yorgunluk gibi sorunların “maya alerjisi” ile bağlantılı olabileceğini belirten Diyetisyen Merve Saruhan, “Birçok kişi mayaya alerjisi olduğunu bilmez. Kahvaltıda yediğiniz simit-peynir, poğaça, ekmek veya öğle yemeğinde tabağınızdaki ketçap bütün gününüzü mahvedebilir” diyor.