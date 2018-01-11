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2018 e-Okul girişi: e Okul veli bilgilendirme sistemi yazılı sonuçları öğren

2018 e-Okul ile yazılı sonuçları nasıl öğrenilir

2018 e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler e-okul üzerinden yazılı sonuçlarını öğrenme, devamsızlık sorgulama ve takdir teşekkür hesaplaması yapabiliyor. Öğrencilerin tek yapması gereken şey ise e-Okul VBS giriş sayfasına erişmek. Peki 2018 e-Okul VBS'ye giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS girişi ve sınav notlarını öğrenme ile ilgili bütün detaylar...

Haber MerkeziYeni Şafak
Sınav sonuçları, notlar, devamsızlık bilgileri sorgula!
Sınav sonuçları, notlar, devamsızlık bilgileri sorgula!

2018 e-okul veli bilgilendirme sistemi ile yazılı sınavlarını ve sözlü sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler aynı zamanda e-okul ile devamsızlık durumunu sorgulayarak takdir teşekkür hesaplaması da yapabiliyor. Öğrencilerin tek yapması gereken şey ise e-Okul VBS giriş sayfasına erişmek. Peki 2018 e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte 2018 e-Okul VBS giriş ekranı...

e-okul giriş nasıl yapılır?

Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açıl e-okul, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

2018 e-okul giriş ekranı için tıklayınız...

E-okul’dan hangi bilgiler edinilebilir?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

Öğrencilerin devamsızlık hakkı kaç gün?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

Takdir teşekkür hesaplama

Hangi belgeyi alacağım diye merak ediyorsanız e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni kullanabilirsiniz. Sömestr tatiline çok az bir süre kala artık öğrenciler de hangi belgeyi alacaklarını merak eder oldu. Yazılı ve sözlü sonuçları ise e-Okul VBS’deki yerini aldı. Sizler de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.

Örnek takdir teşekkür hesaplama

Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her birinden 45,00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlara "Teşekkür", 85,00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

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