Gündem KPSS yarın yapılacak
EĞİTİM

KPSS ne zaman yapılacak? 2018 KPSS soruları ve cevap anahtarı

KPSS yarın yapılacak

2 milyona yakın adayın ter dökeceği KPSS yarın yapılacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür'de 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru yöneltilecek.

Haber Merkezi AA
2 milyona yakın kişi yarın KPSS'de ter dökecek.
2 milyona yakın kişi yarın KPSS'de ter dökecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın gerçekleştirilecek.

KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Yarın yapılacak KPSS'nin ardından, sınavın soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanacak.

Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Yasak geliyor

Yasak geliyor

​Sağlık Bakanlığı duyurdu...
Down sendromlu gence işkence!

Down sendromlu gence işkence!
Bedelli askere200 TL'lik liste

Bedelli askere200 TL'lik liste

​İşte askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Kritik hafta

Kritik hafta

Yasa çıkmazsa emeklilikleri gelecek yaza kalacak.
Kandil'ebayrağı dikin

Kandil'ebayrağı dikin

Şehit Onbaşı Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha'nın tek isteği var.
Hollandaakıllandı

Hollandaakıllandı

​Türkiye'ye özür mektubu gönderdi.

Yeni dönem kültür, bilim, sanat ve spor alanının dönemi olacak.

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

​AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması.
Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Bakan Selçuk: Üç yıllık plan açıklayacağız.
Hamas'arüşvet teklifi

Hamas'arüşvet teklifi

ABD yönetimi ​Hamas'a rüşvet teklif etti.
Terördairesine 7 takviye

Terördairesine 7 takviye

​FETÖ davalarının görüldüğü dairenin üye sayısı arttı.
Bakanyardımcıları atandı

Bakanyardımcıları atandı

​Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halepheyecanı

Halepheyecanı

​Yeni Şafak'ın haberiyle Arap sokağı hareketlendi
NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

​NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.
SGK tarih verdi

SGK tarih verdi

Emekli Sandığı fark tutarları 26 Temmuz'da ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.